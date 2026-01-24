Domani mattina alle ore 11 lo stadio Aristide Paglialunga di Fregene sarà teatro della sfida tra Fregene e Alba Roma. Quest'ultima, valida per la 20esima giornata del campionato di Promozione, girone C. I biancorossi di mister Natalini, ancora capolisti, tornano davanti alla rispettiva gente con un solo obiettivo: riscattare la sconfitta esterna per 3-1 contro l’Atletico Ardea, risultato che ha permesso agli inseguitori di accorciare le distanze portandosi a -3 dalla vetta. Un passo falso che ha interrotto una striscia positiva, ma che non ha intaccato le certezze di una squadra costruita per stare in alto e protagonista di una stagione fin qui di grande spessore. Di fronte ci sarà un’Alba Roma in fiducia, reduce dal successo casalingo per 2-1 contro il Nettuno, vittoria che ha dato ossigeno alla classifica e morale a un gruppo attualmente 12esiml. La formazione ospite arriverà a Fregene senza nulla da perdere, con l’intento di strappare punti preziosi su un campo difficile e contro un avversario di assoluto valore. I padroni di casa punteranno come sempre su organizzazione, intensità e qualità individuali, cercando di imporre fin dai primi minuti il proprio gioco. L’approccio alla gara sarà fondamentale, soprattutto dopo l’ultimo stop che ha riacceso la lotta al vertice. Servirà una risposta di carattere per confermare il primato e lanciare un segnale chiaro alle dirette concorrenti. Attesa anche la cornice di pubblico, pronta a sostenere i fregenesi in una fase cruciale della stagione. Novanta minuti che possono dire molto, non tutto, ma abbastanza sul cammino del Fregene.

