Il Fregene conferma il proprio momento di forma. In casa della Virtus Pionieri termina 1-2, la gara di ritorno valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Promozione 2025-2026. Dopo il rotondo 4-0 dell’andata allo stadio “Aristide Paglialunga”, la squadra di mister Natalini batte gli avversari anche nel secondo confronto, staccando il pass per i sedicesimi. Nonostante affrontassero il match con un ampio margine di vantaggio, si sono comunque resi protagonisti di una prestazione attenta e ordinata. A sbloccare l’incontro sono stati proprio gli ospiti, con Attardo, abile a sfruttare una ripartenza al 15’ del primo tempo. La Virtus prova a reagire, grazie al momentaneo pareggio di Alessandrini ma nella ripresa il Fregene chiude i conti con Dipilato. Un risultato che conferma il buon lavoro della compagine fregenese, capace di gestire con maturità l'andamento della sfida, senza però rinunciare al gioco. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica, quando andrà in scena l'esordio in campionato sul campo del Monte San Biagio. Un avvio, nel girone C, che si preannuncia impegnativo ma che i biancorossi affronteranno con il morale alto e la consapevolezza dei propri mezzi.

