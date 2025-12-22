Dopo l’importante successo nel turno infrasettimanale sul campo del Real Morandi, la formazione guidata da mister Natalini non va oltre l’1-1 casalingo contro il Cisterna nella gara valida per la 15esima giornata del girone C di Promozione. Un pareggio dal sapore amaro per i biancorossi, raggiunti proprio allo scadere dopo una prestazione complessivamente positiva. Pesanti le assenze nel reparto arretrato: mancano infatti due pilastri della linea difensiva come Stendardo e Attardo. La nota lieta è rappresentata dall’esordio del centrocampista Tollardo, ultimo innesto della rosa. L’avvio di gara è incoraggiante per i padroni di casa, che interpretano meglio la frazione iniziale e mettono in difficoltà la compagine ospite. La prima occasione arriva subito con Gallinari, il cui tentativo viene neutralizzato dall’attento Maini. La pressione dei locali trova il giusto premio al 23’, quando Scifoni sblocca il risultato con uno dei suoi calci di punizione magistrali, mandando in visibilio il pubblico del Paglialunga. Gli ospiti provano a reagire e al 31’ si rendono pericolosi con Notarpietro che, lasciato colpevolmente solo, colpisce di testa senza però inquadrare lo specchio della porta. Al 43’ sale la tensione: il direttore di gara non ravvisa un netto tocco di mano nell’area piccola su una traiettoria insidiosa di Scifoni, scatenando le vibranti proteste dei giocatori e della panchina biancorossa per il rigore non concesso. Nella ripresa la squadra pontina rientra in campo con maggiore determinazione e alza progressivamente il baricentro alla ricerca del pareggio. Al 56’ è però ancora la formazione di casa ad andare vicina al raddoppio: Dipilato raccoglie palla e calcia rasoterra, ma il palo salva gli avversari deviando il pallone sul fondo. Un nuovo brivido per il club ospitato, che non si scompone e continua a spingere, complice anche un ritmo spezzettato dai numerosi falli e dalle sostituzioni operate da entrambi gli allenatori. Quando la vittoria sembra ormai a portata di mano per il Fregene, arriva la beffa. Al termine dei quattro minuti di recupero concessi dall’arbitro, gli ospiti trovano il gol dell’1-1 con Finotti, bravo a sfruttare gli sviluppi di un calcio di punizione. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca alla squadra di Natalini, protagonista di una buona prestazione ma punita nel finale. Gli avversari, invece, escono dal campo con un punto prezioso conquistato con carattere e determinazione.

