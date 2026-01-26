Dopo la prima battuta d’arresto stagionale rimediata domenica scorsa sul campo dell’Atletico Ardea, il Fregene risponde da vera capolista e torna al successo davanti al proprio pubblico. Nella 20esima giornata del girone C di Promozione, i biancorossi superano con un netto 3-0 l’Alba Roma e ristabiliscono le distanze in vetta alla classifica, portandosi a +5 proprio sull'Ardea, secondo. L’approccio alla gara dei ragazzi di mister Natalini è subito deciso. Al 13’ del primo tempo arriva il vantaggio: calcio d’angolo battuto da Tollardo e colpo di testa vincente del capitano Stendardo, che svetta più in alto di tutti e fa esplodere il Paglialunga. L’Alba Roma, però, non resta a guardare e prova a reagire. Al 20’ Romani, dimenticato dalla retroguardia biancorossa, va vicino al pareggio sfiorando il palo alla sinistra di Pacelli. Quattro minuti più tardi è Bonis a creare scompiglio nella difesa del Fregene, ma Rizzitelli si oppone con un intervento provvidenziale. I padroni di casa tornano a farsi vedere al 31’ con Balleello, il cui tiro dal limite esce di poco a lato della porta difesa da Meletti. Al 36’ l'episodio chiave: calcio di punizione per i capitolini, Citronelli mette il pallone in area, Bartocci insacca ma commette fallo su Stendardo. Il direttore di gara annulla correttamente la rete. Nel finale di tempo cresce la tensione. Al 44’ Dipilato viene atterrato in area da Pasquali, ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per il calcio di rigore, tra le proteste del pubblico di casa. Nella ripresa il Fregene rientra in campo con grande determinazione, sfiorando subito il raddoppio con Gallinari e prendendo progressivamente il controllo del match. La supremazia territoriale e tecnica viene premiata con altre due reti, entrambe siglate da Sardone tra 73' e 83', che chiudono definitivamente i conti e fissano il risultato sul 3-0 finale. Una vittoria importante, non solo per il punteggio, ma soprattutto per la risposta caratteriale data dalla capolista dopo il ko sconfitta del weekend precedente. La compagine fregenese, dunque, conferma solidità, ambizioni e voglia di continuare a dettare il passo in campionato.

IL TABELLINO. Fregene-Alba Roma: 3-0.

Fregene: Pacelli; Vissani (82' Di Vilio), Rizzitelli, Tollardo, Guagliano, Stendardo, Balleello, S. Davì (85' Gonnelli), Dipilato (76' Di Florio), A. Davì (76' Greco), Gallinari (63' Sardone). A disposizione: Cilli, Attardo, Giontella. Allenatore: Mauro Natalini.

Alba Roma: Meletti; Raguso (53' Farfarelli) Lo Monaco (85' Faccini), Pensabene (76' Mancini), Bartocci, Pasquali, Bonis, Ferrini (90' Succi), Romani (68' Di Cesare), Citronelli, Ragni. A disposizione: Mancini, Marciano, Di Carlo. Allenatore: Fabrizio Ercolani.

Arbitro: Lorenzo Losciale di Roma 1. Assistenti: Federico Cappellini di Roma 2 e Carlo Mari di Civitavecchia.

Marcatori: 13' Stendardo, 73' e 83' Sardone.

NOTE. Recupero: 1' pt, 4' st. Ammoniti: Tollardo (F).

