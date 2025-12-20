Il campionato di Promozione entra sempre più nel vivo e la 15esima giornata del girone C propone una sfida di grande interesse. Domani con calcio d’inizio fissato alle ore 11, il Fregene ospiterà il Cisterna allo stadio Aristide Paglialunga. I padroni di casa, guidati da mister Natalini, arrivano all’appuntamento da capolisti del gruppo e con il morale alto dopo l’importante successo conquistato sul campo del Real Morandi. Un cammino fin qui molto positivo per i biancorossi, che hanno dimostrato solidità, continuità di risultati e una forte identità di gioco, caratteristiche che li rendono una delle squadre più temute del campionato. Di fronte ci sarà però un Cisterna in ottima forma. La formazione ospite occupa attualmente la quarta posizione in classifica ed è reduce da una vittoria convincente contro il Nettuno. Un risultato che ha confermato le ambizioni della squadra, pronta a giocarsi le proprie carte anche su un campo difficile come quello del Paglialunga. La sfida si preannuncia equilibrata e combattuta, con punti pesanti in palio sia per la corsa al vertice sia per il consolidamento delle posizioni di alta classifica. Il Fregene cercherà di sfruttare il fattore campo per allungare sulle inseguitrici, mentre il Cisterna proverà a fermare la capolista e rilanciare le proprie ambizioni. Tutto è pronto, dunque, per una gara che promette spettacolo e intensità.

