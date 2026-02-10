Ventiduesima giornata di campionato e un’altra prova di forza per il Fregene di mister Natalini, che allo stadio Aristide Paglialunga supera 2-1 l’Atletico Latina e consolida il primato nel girone C di Promozione. I biancorossi continuano così la loro marcia in vetta, portandosi a +8 sulla seconda in classifica e lanciando un segnale chiaro al campionato. Partenza decisa dei padroni di casa, che sin dalle prime battute prendono in mano il pallino del gioco, imponendo ritmo e qualità. Il vantaggio arriva grazie a Guagliano, bravo a finalizzare una manovra ben orchestrata e a sbloccare il risultato facendo esplodere il pubblico di casa. Il Fregene continua a spingere e trova il raddoppio con Gallinari, che capitalizza al meglio un’occasione costruita sulla corsia offensiva, mettendo ulteriormente in discesa la gara per la capolista. Nella ripresa l’Atletico Latina, quart’ultimo in graduatoria ma mai domo, prova a reagire e accorcia le distanze con Del Grosso, riaprendo momentaneamente il match. Gli ospiti alzano il baricentro alla ricerca del pareggio, ma la squadra di Natalini gestisce con maturità e compattezza, difendendo il risultato fino al triplice fischio. Finisce 2-1 per il Fregene, che continua a volare indisturbato in cima alla classifica. Una vittoria che conferma solidità, ambizioni e carattere di una squadra sempre più padrona del proprio destino.

