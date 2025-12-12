Dopo aver finalmente ritrovato il sorriso grazie al prezioso successo per 1-0 sul Real Campagnano, il Fiumicino di mister Albano è pronto a tornare in campo per la 13esima giornata del girone A di Promozione. Gli aeroportuali faranno visita al Tarquinia, in un match che può rappresentare un crocevia importante per dare continuità alla recente vittoria e rilanciare una classifica che li vede attualmente dodicesimi. La sfida è in programma domenica alle ore 15 in quel dello stadio Bonelli. I rossoblu, senza ombra di dubbio, proveranno a confermare i segnali di crescita mostrati nell’ultimo turno ma non sarà però un impegno semplice. Il Tarquinia, nonostante il penultimo posto e il momento complicato - certificato dalla pesante sconfitta per 5-0 contro la capolista Borgo Palidoro - resta un avversario da affrontare con massima attenzione, soprattutto tra le mura amiche. Per il Fiumicino l’obiettivo è chiaro: dare continuità al successo con il Campagnano e aprire quella striscia positiva che potrebbe diventare fondamentale in vista del fitto calendario che attende la squadra, chiamata a disputare tre incontri in sette giorni. L’ambiente è carico e lo spogliatoio ha ritrovato finalmente quel fondamentale entusiasmo.

