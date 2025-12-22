Il Fiumicino non smette di crederci e lo dimostra ancora una volta. Nella 15esima giornata del girone A di Promozione, la squadra di mister Albano espugna il campo dell’Urbetevere con una vittoria di misura. A decidere il match è, ancora una volta, Ferrandu, uomo simbolo di questo finale d’anno rossoblu. Un successo pesantissimo, il quarto risultato utile consecutivo, che chiude un mese di dicembre quasi perfetto: 10 punti in quattro gare e un solo pareggio, quando il Fiumicino era stato raggiunto all’ultimo minuto. Questa volta, però, il destino ha restituito quanto tolto, premiando una squadra rimasta compatta e concentrata fino agli istanti finali. La sfida, povera di emozioni per lunghi tratti, si accende al termine. Prima è Maduka ad avere una grande occasione, ma il suo tentativo finisce sul fondo. Poco dopo, è Imbastaro a salire in cattedra, salvando i suoi su una punizione insidiosa dell’Urbetevere. Quando tutto sembra indirizzato verso lo 0-0, arriva l’episodio decisivo: Maduka si inserisce e calcia in diagonale, il portiere respinge, ma sulla ribattuta il più lesto di tutti è Ferrandu, che da due passi deposita in rete il gol partita. Un tap-in che vale tre punti d’oro e certifica la sua importanza per il Fiumicino, ancora una volta protagonista nei momenti che contano. Con questa vittoria i rossoblù restano agganciati al gruppo di testa e guardano al futuro con rinnovata fiducia: il distacco dal terzo posto è di sei punti e il 2026 si apre con la consapevolezza di poter lottare fino in fondo.

