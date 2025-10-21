Tutte le strade già domenica portavano a Quintiliano Mastrodonato, avvistato in tribuna all’Angelo Sale durante il derby tra Ladispoli e Santa Marinella. Sarà l’ex Astrea, salvo clamorosi colpi di scena, il prossimo allenatore della formazione rossoblu sconfitta in modo pesante nel derby finito 4-0 e che è costato la panchina ad Andrea Mastrecchia. Il club non lo ha ancora ufficializzato ma sarebbe questione di ore. A Mastrodonato, figura esperta e di garanzia, il compito di far uscire subito l’Academy dalle sabbie mobili dopo le prime 5 giornate di campionato. Tre le sconfitte, tutte in casa contro Grifone, Cimina e Santa Marinella. Un ruolino da marcia da playout, sicuramente non con le ambizioni dei tifosi e della dirigenza che ha cambiato subito il timone.