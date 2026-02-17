Il docu-film "Juventus. Primo Amore strapazza la concorrenza e nel giorno della sua uscita balza subito al secondo posto per incassi a livello nazionale. Il grande successo è testimoniato dalla forte risonanza mediatica e dai tanti cinema riempiti del popolo bianconero, che dopo la “cura Spalletti” sembra anche aver ritrovato un rinnovato entusiasmo sopito negli ultimi anni. A Roma, al The Space di Piazza della Repubblica, la sala grande da 400 posti ha registrato il tutto esaurito, con ospiti d’eccezione come Zoff, Tardelli e, ovviamente, il regista Angelo Bozzolini.