È il Dlf a sorridere nel derby comprensoriale di Prima Categoria disputato a Due Casette. I biancoverdi di Flavio Borreale espugnano il campo della DM 84 Cerveteri imponendosi per 3-1, conquistando tre punti pesantissimi in chiave salvezza.

La gara si apre con il vantaggio dei padroni di casa, che al 20’ trovano l’1-0 con Bray. Il DLF, però, non si scompone e reagisce con carattere: al 28’ è Pappalardo a ristabilire la parità, finalizzando un’azione ben costruita su assist di Di Perna. Proprio Di Perna si conferma uomo chiave al 40’, quando il suo cross trova Brancaccio pronto al tap-in vincente per il sorpasso ospite.

Nella ripresa il DLF controlla il match con ordine e personalità, approfittando anche della superiorità numerica dopo l’espulsione in casa DM 84. Il colpo del definitivo ko arriva con Leardini, che firma il 3-1 e chiude i conti.

Nel post gara soddisfatto mister Borreale:

«Siamo stati bravi a reagire dopo lo svantaggio iniziale, nato da una nostra disattenzione. Avevamo già colpito una traversa e, dopo l’espulsione dei nostri avversari, abbiamo preso ulteriore fiducia. Da lì in poi abbiamo sempre avuto il pallino del gioco».

Per la DM 84 di Francesco Campoli una battuta d’arresto che complica il percorso, con la lotta salvezza che resta apertissima.

Finisce 1-1 l’atteso confronto tra uartiere Campo dell’Oro e Montefiascone, disputato al Vittorio Tamagnini, valido per la seconda giornata di ritorno. Una gara sentita anche per la presenza, tra le fila falische, dei civitavecchiesi Ruggiero, Nunziata e Di Gennaro.

Il Montefiascone passa in vantaggio al 22’ grazie a una deviazione sugli sviluppi di calcio d’angolo. Il QCO prova a reagire e va vicino al pareggio già nel primo tempo con Vaitovich, che spreca una buona occasione poco prima dell’intervallo.

Nella ripresa i gialloverdi aumentano la pressione: Vaitovich impegna severamente Nunziata su punizione, ma il portiere ospite si oppone con un grande intervento. Il gol è nell’aria e arriva al 35’, quando lo stesso Vaitovich si riscatta firmando di testa la rete dell’1-1.

Un punto che lascia sensazioni contrastanti: positivo per la rimonta, meno per una vittoria solo sfiorata. Il QCO, però, mantiene due punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici e resta pienamente in corsa per la promozione.

In Seconda Categoria arriva una sconfitta che interrompe una lunga imbattibilità interna: la CSL Soccer cade 1-0 contro il Monte Romano, subendo la prima battuta d’arresto casalinga dopo quasi due anni.

Partita avara di emozioni, decisa nel primo tempo. I leoni sprecano due occasioni clamorose per passare in vantaggio, ma alla prima vera chance è il Monte Romano a colpire, trovando il gol che risulterà decisivo. Nella ripresa poche occasioni e ritmi bassi, con il risultato che non cambia.

Nonostante lo stop, la CSL mantiene un buon margine sulla zona retrocessione, restando in una posizione di relativa tranquillità.

Giornata negativa anche per l’Evergreen, sconfitto 3-0 sul campo dell’Oriolo. Un risultato netto che non lascia spazio a repliche e che obbliga la squadra a guardarsi alle spalle in classifica.

