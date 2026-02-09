Una sconfitta amara per il Fiumicino, arrivata nel modo più beffardo possibile, in occasione della 22esima giornata del girone A di Promozione. Allo stadio Le Muracciole, il derby va al Borgo Palidoro, che si impone per 1-0 grazie a un tanto discusso calcio di rigore trasformato da Corrias. Eppure la gara dei rossoblu è stata tutt’altro che rinunciataria. Il Fiumicino ha disputato una partita di grande solidità, compattezza e organizzazione, riuscendo a imbrigliare la manovra della capolista, apparsa meno brillante del solito e quasi mai realmente pericolosa nel corso dei 90 minuti. La svolta arriva nella ripresa, quando il Borgo resta in inferiorità numerica nell’ultimo quarto d'ora. Una situazione che avrebbe potuto - e forse dovuto - essere sfruttata meglio dagli ospiti, anche se paradossalmente sono proprio i padroni di casa, pur in dieci, a rendersi due volte insidiosi prima dell’episodio chiave del match. All’85’ il direttore di gara assegna un penalty in favore dei locali, che finirà per decidere l’incontro. Una decisione che scatena le proteste della compagine di mister Albano, colpita e affondata da un freddo Corrias, che dal dischetto non sbaglia firmando il definitivo 1-0. Nel finale il Fiumicino si getta generosamente in avanti alla ricerca del pareggio, restando a sua volta in dieci uomini, ma senza riuscire a trovare quel gol che, per quanto visto in campo, sarebbe stato probabilmente il risultato più giusto. Il Borgo Palidoro festeggia un derby sofferto ma vinto, confermando il primo posto. Il Fiumicino, fermo al decimo posto, esce dal campo a testa alta, consapevole di aver messo in grande difficoltà la prima della classe e punito solo da un episodio. Una sconfitta che brucia, ma che lascia anche segnali incoraggianti in vista del prosieguo del campionato.

