Un Santa Marinella in grande spolvero batte nel derby il Ladispoli per 3 a 2 e si riprende il quarto posto in classifica. I tirrenici, privi dell'attaccante Cerroni, riportano in prima linea il giovane Astorelli, che dopo aver avuto una buona occasione al 13' del primo tempo, trovava un eurogol all'11' della ripresa quando, dal limite dell'area, lasciava partire un delizioso tiro a giro che si insaccava sul palo opposto. Il Santa Marinella andava in vantaggio al 29' del primo tempo con Gallitano che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, da ottima posizione scaricava in rete di testa. Gli ospiti trovavano il pareggio al 6' della ripresa, ma poi subivano il 2 a 1 con la "perla" di Astorelli. Al 19' metteva tutto in parità Tamburrini ma al 30' Tabarini portava i suoi sul 3 a 2 trasformando un calcio di rigore concesso dall'arbitro per un fallo in area ai danni di Casaccia. «È stato un bel derby - racconta mister Fracassa - ricco di emozioni e di occasioni da gol. Abbiamo vinto meritatamente anche se il Ladispoli ci ha dato del filo da torcere. Per la cronaca ha segnato capitan Gallitano Astorelli e Tabarini su calcio di rigore. È stata una partita complicata, il Ladispoli si è rivelata una squadra veramente organizzata e molto fisica. Non è stato facile fare risultato, però oggi c'era tanta voglia di riscattare la brutta sconfitta subita a Tolfa e coloro che sono andati in campo hanno dato tutto per vincere. Oggi era squalificato Cerroni, al suo posto ha giocato Astorelli che insieme a Tabarini hanno formato la coppia d'attacco. Entrambi sono stati protagonisti di un'ottima gara mentre Astorelli ha trovato un gol da fuori area veramente di grande qualità. È una vittoria che ci proietta sempre nelle zone alte della classifica e ci dà anche la giusta forza mentale per preparare al meglio la difficile trasferta di Pianoscarano. Quindi questa settimana bisogna spingere forte perché ogni partita diventa determinante». «Oggi ci siamo riscattati della sconfitta subita domenica scorsa - sottolinea il Direttore Sportivo Stefano Di Fiordo - abbiamo visto una squadra ben messa in campo, organizzata ma contro il Ladispoli non è stato assolutamente facile. Comunque abbiamo fatto una bella partita grintosa, attenta, e alla fine siamo riusciti a portarla a casa e per la classifica è stato importantissimo. Voglio fare i complimenti a tutti i ragazzi per la bella gara che hanno offerto».

KO AMARO

Sull’altra sponda l’Academy ha protestato molto per il rigore concesso dall’arbitro per una trattenuta, giudicata lieve, su Casaccia. Il direttore di gara non ha avuto esitazioni indicando subito il dischetto. Dopo 10 giornate dunque si interrompe la serie positiva degli uomini di Mastrodonato. L’ultimo ko sul campo del Pianoscarano. «Diciamo che abbiamo fatto una buona partita e abbiamo risposto colpo su colpo a loro – è il commento del direttore sportivo, Simone Di Iorio – nonostante le assenze che avevamo come Modesti e Fortuna squalificati. Parecchi ragazzi però si sono fatti trovare pronti e devo dire che la partita è stata equilibrata. Peccato perdere per un errore dell’arbitro così grave che ci penalizza dopo quello che abbiamo fatto sul campo».

LA COPPA

Ora è tempo di voltare pagina. Mercoledì c’è la Coppa Lazio e ai quarti i ladispolani affronteranno la Polisportiva De Rossi in trasferta. Il match di ritorno si disputerà all’Angelo Sale mercoledì 25 ottobre.

©RIPRODUZIONE RISERVATA