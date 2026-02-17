Tre su tre. Il Kaysra vince ancora ed è un successo importantissimo nel derby con la Virtus Marina San Nicola. La decide Ferro nel secondo tempo al Lombardi. Tre punti d’oro per gli uomini di mister Graniero che restano nel gruppetto delle formazioni in lotta per il titolo. La classifica è cortissima, il Manziana, primo, è a -5. E domani però c’è il recupero tra Trevignano e Real Santa Marinella. «Diciamo che al momento non si riapre né si richiude nulla – va cauto Francesco Graniero – dobbiamo tenere ben saldi i piedi a terra. Mancano 11 partite e può succedere di tutto. Con la Virtus siamo stati bravi e cinici, aspettando il momento giusto. Avevamo avuto delle occasioni anche se non siamo stati brillanti come nelle precedenti giornate. Però c’è da dire che il pallino del gioco lo abbiamo sempre tenuto». Il gol è arrivato a 5 minuti dalla fine dagli undici metri con Ferro che è stato glaciale. A procurarsi il rigore era stato Esposito costringendo un difensore al fallo di mano. «Questo successo ci dà morale – prosegue il mister dei cerveterani – però è ancora lunga, ripeto, non abbiamo fatto nulla. Dobbiamo proseguire sul nostro percorso senza pensare chi c’è davanti e chi dietro. L’importante è che si sia sempre quello sforzo in più per ottenere i tre punti. La classifica la vedremo magari a fine marzo, ora è opportuno concentrarsi sui prossimi avversari». Il Kaysra riceverà la Vicus Ronciglione domenica prossima. Una partita importantissima.

