Il derby civitavecchiese conferma le ambizioni del Quartiere Campo dell’Oro, che supera con un netto 3-0 l’Atletico Civitavecchia e resta pienamente in corsa per la promozione in C1 nel girone B di Serie C2. I gialloverdi di Umberto Di Maio si dimostrano tra le squadre più in forma del momento, offrendo una prova di maturità e concretezza in una gara sentita e combattuta soprattutto nei primi minuti. L’inizio è complicato per il team gialloverde, che dopo appena quattro minuti perde Saraceno per un infortunio al ginocchio. Al 10’ arriva il vantaggio del Qco con Tiziano Moretti, lesto sotto porta a sfruttare una situazione favorevole. I gialloverdi continuano a spingere e al 22’ sfiorano il raddoppio con Lipparelli. L’Atletico prova a reagire: al 32’ Nistor spreca una grande occasione e in avvio di ripresa Leone impegna Cacace con un tiro potente. Il Quartiere Campo dell’Oro, però, chiude rapidamente i conti: al 3’ Tiberi firma il 2-0 con un diagonale preciso e al 10’ Mondelli, su punizione, cala il tris definitivo. I gialloverdi mostrano palleggio efficace e grande concretezza, mentre l’Atletico fatica a creare pericoli reali, rendendosi pericoloso solo nel finale ma trovando sulla propria strada gli interventi decisivi di Cacace. Nel post gara il pivot Tiziano Moretti sottolinea la preparazione della sfida: «È stata una partita tosta come ci aspettavamo. L’avevamo preparata già in settimana, sapevamo come giocavano. Sul gol sapevamo che lasciavano libera la marcatura sul secondo palo, ci sono andato e mi è andata bene». Sul momento della squadra aggiunge: «Andiamo partita dopo partita, step by step. Siamo un bel gruppo, ci aiutiamo e ci sosteniamo, l’importante è continuare così e vedere dove possiamo arrivare».

Amaro ma non privo di segnali positivi il commento del tecnico dell’Atletico Fabrizio Nunzi: «Dispiace perché loro sono una squadra forte, però perdere su tre palle inattive lascia rammarico. Potevamo perdere in tanti modi, ma così dispiace». L’allenatore gialloblù guarda comunque avanti: «Abbiamo fatto una buona gara contro una squadra più forte di noi. Se giochiamo con questo ordine e questo sacrificio possiamo cercare la salvezza diretta, anche se in certi momenti siamo corti e manca qualche ricambio». Nunzi conclude sportivamente: «Sono abbastanza soddisfatto della prestazione e faccio i complimenti a loro perché sono un’ottima squadra».

In chiave futsal, impresa dell’Evergreen che espugna il campo della Canottieri Lazio 3-2 al termine di una gara complicata anche dal maltempo. I gialloblù di Fabrizio Fattori passano con Mojoli, subiscono il pari ma nella ripresa cambiano marcia: prima il nuovo vantaggio e poi il decisivo uno-due di Spinelli, con un potente sinistro su punizione e un gol in ripartenza. Nel finale il tiro libero fallito dai romani consegna ai “genovesi” una vittoria pesantissima, dopo quella ottenuta sul campo del Real Fiumicino. Un successo che avvicina la zona playoff e fa sorridere anche il Quartiere Campo dell’Oro nella lotta ai vertici. «Abbiamo lottato fino alla fine, in una partita difficile - spiega il direttore sportivo dell'Evergreen, Giancarlo Miri - tanta pioggia, in alcuni momenti era difficile e pericolosa la gestione del pallone. La voglia di vincerla, chiunque è stato coinvolto ha fatto la sua parte. E anche quando siamo andati sotto siamo rimasti uniti e lucidi. Vittoria meritata e importantissima».

Stop prevedibile, invece, per il Santa Severa Futsal, battuto 2-0 al Pala De Angelis dalla capolista Real Fiumicino. I neroverdi, impegnati nella corsa salvezza e partiti dal terz’ultimo posto, tengono bene soprattutto nel primo tempo ma pagano due ingenuità che permettono ai rossoblù aeroportuali di indirizzare la gara. «La squadra mi è piaciuta, soprattutto all’inizio quando eravamo più freschi – spiega mister David Dell’Università – purtroppo siamo andati sotto per due errori nostri. Con tutte queste assenze, da Maggi ad Appetecchi fino a De Paolis, Passa e Cesarini, non è semplice, ma i ragazzi stanno dando tutto e vogliamo tornare a vincere già dalla prossima».

Tra derby, imprese esterne e sconfitte contro avversarie di vertice, il weekend conferma un quadro chiaro: il Quartiere Campo dell’Oro continua a credere concretamente nella C1, l’Evergreen rilancia le proprie ambizioni playoff e il Santa Severa resta chiamato a giocarsi la permanenza negli scontri diretti, dove ogni punto avrà un peso decisivo.

