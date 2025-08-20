Terza amichevole pre-campionato per il Civitavecchia Calcio, questa volta con una collocazione davvero particolare nell’orario. I nerazzurri saranno di scena, ancora una volta, davanti al pubblico amico del Tamagnini, e se la dovranno vedere con il Tarquinia. Situazione particolare è l’orario dell’incontro, il cui fischio d’inizio è previsto per domani alle 20.30. Forse i nerazzurri nei tempi recenti non hanno mai giocato sotto i riflettori.

Ma la gara sarà molto interessante anche per la presenza di molti civitavecchiesi tra le fila degli etruschi, decisamente rinnovati sia nell’organico che nell’aspetto societario. Il tecnico è Paolo Caputo, nome che non ha bisogno di presentazione. E nei tarquiniesi giocano anche altri ragazzi conosciuti in città, tra cui il centrocampista Luigi Trebisondi e il portiere Stefano Del Duchetto. Ma gli occhi di mister Massimo Castagnari saranno puntati prevalentemente a capire lo stato di crescita della forma del gruppo, che sabato prossimo conoscerà girone e calendario dell’Eccellenza.

