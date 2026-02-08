Pareggio del Cerveteri che allo stadio Galli, nonostante una buona prestazione, non va oltre lo 0 a 0 con la Pescia Romana. Gli etruschi avrebbero meritato i tre punti, negati per i padroni di casa da un arbitro che non vede due rigori giudicati netti su Dato. Tuttavia è stata una bella prestazione, giocata con intensità per novanta minuti. L'occasione più ghiotta di testa è di Dato, che Angelucci, ex di turno, neutralizza smanacciando in calcio d’angolo. Nella ripresa il forcing etrusco si fa pressante, ma il goal è una chimera. C'è anche il doppio giallo per Bezziccheri, indecifrabile, che costringe i Cervi a giocare con un uomo in meno per quindici minuti. Ha esordito con la maglia verdeazzurra Matteo Pelizzi (nella foto a destra). C’era grande attesa per l’attaccante strappato ai cugini rivali dell’Academy Ladispoli dopo un lungo braccio di ferro durato settimane e settimana. «Non posso rimproverare nulla alla squadra, ci è mancato il goal. Siamo in ripresa, ho visto una squadra convincente, ha avuto un approccio alla gara molto positivo - ha detto mister Lupo Ferretti - .Credo che se c’era una squadra che meritava la vittoria quella era la nostra». In virtù di questo pareggio a reti inviolate i cerveterani si allontano dal terzo posto utile per poter raggiungere i playoff.

Nel prossimo turno i ragazzi di Ferretti andranno a far visita al Real Campagnano, una squadra in salute che sta davvero meravigliando nel girone A di Promozione e che ieri è riuscita ad espugnare a Roma il campo del Grifone Calcio per 3 a 2 restando in alta classifica.

