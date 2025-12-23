Il Cerveteri chiede il 2025 sopra il Ladispoli. E' successo in due occasioni negli ultimi 35 anni, nel campionato di serie D, nel 90 , e in quel di Eccellenza, nel 2021. Stare sopra i cugini per i cerveterani è un motivo di soddisfazione, che si limita a un puro e sano campanilismo. Terminare l'anno al quarto posto, a 25 punti, è un punto di partenza per il 2026. Dietro questi importanti risultati, oltre al dg Gnazi, c'è il nome del diesse Oberdan Scotti, autore di una campagna acquisti pragmatica, senza spese folli.

«Non pensavamo di poter stare dove siamo, a oggi siamo molto soddisfatti, vogliamo lavorare con i giovani, fargli capire che indossano una maglia nobile, che ha un grande passato calcistico. Ora non ci fermeremo, il calendario degli allenamenti è intenso, prepareremo la gara di Palidoro con la voglia di arrivarci pimpanti e determinati».

Si giocherà sabato 3 gennaio la gara tra Palidoro e Cerveteri sul neutro di Aranova, campo per le gare casalinghe della formazione amaranto, che ha chiuso il 2025 in testa alla classifica. Un crocevia importante per la formazione etrusca, chiamata a fare risultato per dare la caccia al terzo posto, che dista solo un punto. Il campo di Aranova porta bene a mister Ferretti, che ha raggiunto la salvezza nel 2023 nello spareggio per rimanere in Eccellenza. Al seguito dei verdazzurri ci saranno tanti tifosi, ai quali sarà riservata l'intera curva che contiene 150 posti. In città regna entusiasmo, tra i tifosi c'è tanta fiducia, tale da scatenare un entusiasmo contagiante. I Cervi nel frattempo si allenano con intensità per preparare una gara molto importante per la classifica.

