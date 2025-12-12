Il Borgo Palidoro vuole difendere il primato, sebbene la seconda della classe, l'Atletico Cimina Falisca è con il fiato sul collo, a un punto sulla formazione di Stirpe. Per continuare a sognare, gli amaranto sono chiamati a vincere sul campo dell'Olimpus Roma, squadra che li ha eliminati dalla Coppa Italia nel primo turno. Sarà una gara aperta a ogni risultato, si annunciano novanta minuti vibranti, nei quali Gabrielli e compagni dovranno alzare la concentrazione per tornare a casa con il punteggio pieno. Gli amaranto oltre a vantare il primato, sono l'unica compagine a non aver mai perso dopo 12 gare. Fischio d’inizio domenica alle ore 11.

