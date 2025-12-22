Con un gol di Andrea Moretti il Borgo Palidoro espugna il campo del Grifone e guadagna la prima posizione, scavalcando l'Atletico Cimina Falisca che non va oltre il pari con il Santa Marinella. Festeggiano il Natale in una posizione che mai si sarebbero aspettati i ragazzi di mister Stirpe, che ha applaudito la squadra per la prestazione che ha offerto. «Vittoria meritata e cercata, anche se è stata sofferta mi ritengo molto contento dei ritmi dei ragazzi, davanti a una squadra che si è difesa. Abbiamo subìto qualche ripartenza nel finale, alla fine i tre punti sono meritati. Ci prediamo tre punti pesanti, non guarda la classifica, ce la giocheremo ogni domenica. Il torneo è equilibrato, dobbiamo pensare a fare sempre meglio. È normale che ora dobbiamo fare tanta attenzione e concentrarsi alle prossime gare», ha detto il tecnico amaranto.

