Termina con una bella vittoria il girone di andata della Faminia Calcio che nella 17esima giornata del girone G si è imposta in casa per 3-1 sul Montespaccato. Una vittoria fortemente voluta sin dai primi minuti di gioco per come la truppa di mister Nofri ha interpretato il confronto con la formazione romana. Troppo forte la voglia e il desiderio di riassaporare la gioia del successo che in casa mancava dallo scorso 12 ottobre. Prestazione super da parte dei rossoblù che hanno messo quasi in cassaforte il risultato nel primo tempo con doppietta di Polidori e poi con Tascini nella ripresa hanno arrotondato la vittoria prima del gol della bandiera del Montespaccato nelle fasi finali del confronto. Flaminia che sale a 22 punti e si porta a + 3 dalla zona dei play out. Il bilancio della Flaminia nel girone di andata è stato di 5 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte con un ruolino casalingo di 3 successi, 3 pareggi e 3 sconfitte tra le mura amiche e di 2 vittorie, 4 pareggi e 2 ko in trasferta, 26 gol fatti e 22 subiti. Alla ripresa del campionato fissata per il 4 gennaio ci sarà il confronto casalingo contro il Real Monterondo che la Flaminia ha già affrontato due volte battendolo sia in Coppa Italia che nella prima di campionato dello scorso 7 settembre con il 4-2 a Monterotondo. Campione d’inverno del girone G la lanciata formazione della Scafatese che in classifica va alla conclusione del girone di andata con un + 8 sul Trastevere ed il + 9 sulla coppia Nocerina e Valmontone.