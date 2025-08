Il terzo round del Campionato Italiano Gran Turismo, che è andato in scena all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, è stato molto felice per Nicholas Risitano. Il pilota della Double TT Racing ha conquistato un altro podio, in un evento con tanti personaggi di spessore nel parco partenti, tra cui tra cui la commentatrice tecnica di Sky Sport, Vicky Piria. Dopo l’ottimo esordio a Misano e le difficoltà di Monza, la compagine formata, non solo dal driver civitavecchiese, ma anche da Matteo Marulla e Dawid Zydlewski ha portato a casa punti importantissimi per la classifica di campionato.

Scattata dalla quinta piazza dopo una sessione di qualifica complicata anche per questioni climatiche, la Ferrari 488 Challenge del team di Onofrio Veneziani ha dimostrato fin dai primi chilometri di gare di avere il passo per la vittoria. Il primo stint di Nicholas Risitano, che ha recuperato ben quattro posizioni per prendere la testa della classifica di classe AM seconda divisione, ha permesso ai suoi colleghi di scuderia di entrare in gara con un buon margine di vantaggio. Le cose non si sono fatte semplici per via di un problema tecnico, ma con tenacia ed esperienza il terzetto è riuscito a mantenere la vettura sul podio della gara in terra emiliana, anche se non c’era più niente da fare per la conquista del gradino più alto del podio.

«È stata una gara molto intensa – ha dichiarato al termine del fine settimana Nicholas Risitano – già dal venerdì siamo stati molto veloci ma penalizzati rispetto alle altre vetture rivali che su questa pista vanno più forte. In qualifica siamo riusciti comunque ad ottenere il quinto tempo e una volta partiti ho rimontato fino alla prima posizione, che abbiamo mantenuto fino ai cento minuti di gara. Purtroppo durante l’ultimo stint abbiamo avuto un problema tecnico, quindi con difficoltà siamo passati sotto la bandiera a scacchi in terza posizione. Siamo ancora primi in campionato però, quindi torniamo a casa soddisfatti».

