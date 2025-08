La Lega Navale continua ad essere una certezza dei quadri giovanili del windsurf. Nuovi successi per il circolo civitavecchiese, in occasione della Coppa Primavela, che si è svolta nelle acque di Crotone. Si trattava dell’appuntamento più importante dell’anno a livello giovanile. La Magna Grecia è terra di cultura, di storia, di leggende. Il suo splendido mare va affrontato con attenzione, con rispetto perché da queste parti la navigazione non è mai semplice.

In queste acque difficili Andrea Riccetti, guidato dall’esperto Renato Proli, con il suo optimist ha affrontato con coraggio l’impegnativo tratto di costa regatando con il piglio del campione ma un piccolo infortunio al ginocchio, causato dal ribaltamento della sua imbarcazione, non gli ha consentito di raccogliere quanto avrebbe meritato. Il risultato finale è un 51esimo posto nella classe Opti. Tutt’altra storia quella di Ludovica Graziano, assistita dal suo istruttore Claudia Di Francesco che l’ha allenata sin dalle prime esperienze in scuola vela, che porta a casa la medaglia d’oro nella categoria windsurf CH3.

Non solo: per Graziano è arrivato anche il terzo posto nella classifica generale, considerando anche i maschi. Le condizioni difficili in cui si sono svolte le regate non hanno minimamente intaccato la tempra e la determinazione della piccola atleta rappresentante della Lni, che raggiunge così il gradino più alto del podio. Si tratta di risultati che hanno fatto immensamente felice il circolo di largo Thaon de Revel, che continua a sfornare ragazzi che, come abbiamo visto negli ultimi mesi, riescono a farsi valere sia sui campi regata di tutta Italia, che in altri contenti del mondo velico, dove hanno potuto arricchire fortemente il loro bagaglio tecnico e personale.

