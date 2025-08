Squadra quasi completata quella del Cerveteri, che attende il 18 agosto per la preparazione. Mister Ferretti si gode gli ultimi giorni di vacanza, a Scanno in Abruzzo.

«Si sta molto bene, clima adatto per stare a contatto con natura e luoghi straordinari - attacca il tecnico - Parlando di calcio, credo che è stata fatta una squadra completa in ogni reparto, giusta per i nostri obiettivi. La salvezza è il primo traguardo, vogliamo raggiungerla senza soffrire, poi vedremo a lungo andare se saremo competitivi per obiettivi diversi. Ho detto , in più occasioni, che voglio vedere i ragazzi all'opera, molti d loro non li conosco, ma ho ricevuto delle buone recensioni. Staremo a vedere, il 18 agosto si comincia a fare sul serio, ci prepareremo per affrontare un campionato con squadra molte attrezzate e competitive» . Anche i tifosi sono convinti che sarà la stagione del riscatto. In città si respira aria positiva . «Ne sono contento , vogliamo che il pubblico sia il nostro dodicesimo. faremo di tutto per non deluderli», ha concluso Ferretti.

@RIPRODUZIONE RISERVATA