La Sorianese si appresta a vivere una delle sfide più significative della stagione: domenica 14 dicembre, alle ore 11, il “Celso Perugini” farà da cornice all’incontro con il Civitavecchia Calcio 1920, seconda forza del campionato e formazione tra le più complete e competitive dell’intero torneo. I rossoblù arrivano alla gara da settimi in classifica con 22 punti, frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, e con un rendimento che mette in luce solidità difensiva e capacità di restare dentro alle partite con ordine e personalità. Di fronte troveranno un Civitavecchia da 28 punti, costruito per competere ai vertici: 9 successi, 1 pareggio e 4 ko, accompagnati da un reparto offensivo da 28 gol e da una struttura di squadra capace di mantenere costantemente alta l’intensità di gioco. L’incrocio si preannuncia combattuto, maschio, caratterizzato da ritmo elevato e duelli individuali di spessore. Un confronto diretto che richiederà letture tattiche precise e grande attenzione ai dettagli. Nel prepartita, mister Chirieletti ha sottolineato l’importanza del recente successo sull’Aurelia, definito «fondamentale per classifica e morale», evidenziando la crescita del gruppo e la capacità di interpretare con maturità i momenti chiave delle gare. Il tecnico ha inoltre rimarcato il lavoro svolto in settimana: «È stata un’ultima vera finestra di lavoro prima del turno infrasettimanale. Abbiamo analizzato con attenzione i punti forti del Civitavecchia e le situazioni in cui possiamo farci valere, arrivando alla gara con un piano chiaro e consapevole.» Sul valore dell’avversario, Chirieletti non ha avuto dubbi: «Affrontiamo una delle squadre più rinforzate e strutturate degli ultimi mesi, ricca di individualità importanti e con una rosa profonda. Sarà una sfida molto complicata, che richiederà coraggio, attenzione e capacità di leggere i momenti.»Sorianese–Civitavecchia si disputerà domani 14 dicembre alle ore 11:00 presso lo stadio “Celso Perugini” di Soriano nel Cimino.