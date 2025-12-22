Si è disputata questa domenica la terza fase della Coppa Italia. Due le squadre civitavecchiesi impegnate nei rispettivi gironi: gli Snipers TECNOALT che hanno passato il turno in quel di Asiago grazie alle vittorie per 7-5 contro gli Asiago Newts e 2-1 sugli Scomed Bomporto.

Doppia sconfitta e conseguente eliminazione per la seconda squadra senior, gli Snipers Marco Liberati Srl, che in quel di Empoli hanno perso 7-0 contro Riccione e 5-0 contro i Kraken Camaiore.

«La Coppa Italia non è un nostro obiettivo prioritario stagionale - afferma il presidente Valentini - ma sono comunque gare utili. Per la prima squadra, i successi danno soprattutto morale dopo tante sconfitte consecutive, per la seconda squadra è stata un'occasione utile per i giovanissimi per fare esperienza contro squadre forti. Ora un attimo di pausa, prima di tornare ad allenarsi in vista delle gare di gennaio».

I presenti:

Snipers TECNOALT: Eugenia Pompanin, Alberto Faravelli, Marco Stefani, Elia Tranquilli, Alessandro De Fazi, Michelangelo Tranquilli, Ruggero Meconi, Daniele Ceccotti, Francesco Taglioni. Allenatore: Gin Tonj Meconi

Snipers Marco Liberati SRL: Stefano Travaglione, Riccardo Valentini, Samuele D'Angelo, Mattia e Gloria Padovan, Leonardo Pistola, Luis Tuduran, Marco Garbetta, Leandro Galioto. Allenatore: Riccardo Valentini