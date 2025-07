Anche la pallavolo civitavecchiese comincia a delinare alcune situazioni riguardo la prossima stagione. Giovedì prossimo alle 17 ci sarà il sorteggio dei gironi dei campionati di serie C. Nella massima categoria regionale ci saranno anche quest’anno due squadre locali, la Comal Civitavecchia Volley e la 3epc Pallavolo Civitavecchia. Nell’ormai consueta diretta social della Fipav Lazio verranno estratti a sorte i raggruppamenti per il nuovo campionato, con le varie formazioni iscritte che verranno divise in fasce di importanza a seconda dei risultati ottenuti. Nelle ultime occasioni la dea Fortuna ha sempre evitato il derby civitavecchiese.

Intanto, in attesa di definire i quadri della serie C, non ci sono ancora novità per i roster delle due compagini locali. Non c’è stato ancora nessun annuncio riguardo le giocatrici riconfermate ed i nuovi inserimenti, a differenza di quanto accaduto lo scorso anno, quando la Comal aveva reso note tutte le novità entro la prima metà di luglio, mentre la 3epc aveva atteso la seconda metà di agosto per ufficializzare le nuove mosse.

Per ora le uniche cose certe è che sono stati riconfermati, con pieno merito, i due allenatori Alessio Pignatelli e Giovanni Guidozzi, che hanno fatto importanti percorsi con le rispettive società. Ma per quanto riguarda il resto ancora nessuna novità, anche se le dirigenze, ovviamente, hanno già svolto gli incontri individuali con le giocatrici per valutare la possibilità di prolungare l’accordo anche per la prossima stagione. La speranza è che la Cv Volley possa raggiungere la tanto agognata promozione in serie B2 e che l’Asp possa migliorare il sesto posto ottenuto la scorsa stagione, magari anche lottando per i playoff.

©RIPRODUZIONE RISERVATA