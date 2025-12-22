Una domenica da ricordare per il settore giovanile della 3epc bio Cestistica Civitavecchia, che tra le mura amiche del PalaRiccucci festeggia due vittorie di grande peso nei campionati Under 15 Regionale e Under 17 Gold, confermando la crescita costante del progetto rossonero e l’importanza del sostegno dello sponsor 3epc bio, partner fondamentale per permettere ai ragazzi di confrontarsi nei campionati FIP di alto livello.

Ad aprire la giornata ci hanno pensato gli Under 15, guidati dai coach Campogiani e Bianchi, che hanno chiuso il 2025 nel migliore dei modi superando la Rim Sport Cerveteri con un netto 61-37. Una vittoria ancora più significativa se si considera la formazione fortemente rimaneggiata: solo sette giocatori a disposizione tra assenze e partenze per le vacanze. Nonostante ciò, i giovani rossoneri hanno disputato una gara sempre sotto controllo, mostrando grande solidità difensiva, buona circolazione di palla e maturità nella gestione dei momenti chiave del match. Due punti preziosi che portano la squadra a quota 4 punti in classifica e rafforzano la consapevolezza dei propri mezzi in vista del nuovo anno.

A completare una giornata perfetta è arrivato il largo successo degli Under 17 Gold di coach Rizzitiello, che nell’ultima giornata del girone di andata hanno superato la UISP XVIII con il punteggio di 97-61, confermandosi nella parte alta della classifica. Una prestazione convincente, fatta di intensità, qualità offensiva e continuità, che testimonia il valore del lavoro svolto in palestra e la crescita di un gruppo sempre più competitivo.

Risultati che vanno oltre il campo: il doppio successo del PalaRiccucci è anche il frutto del fondamentale supporto di 3epc bio, sponsor che crede fortemente nello sport giovanile e che, con il suo sostegno, permette alla società di offrire ai propri atleti la possibilità di competere in campionati FIP di livello regionale e nazionale, contribuendo allo sviluppo sportivo e umano dei ragazzi.

Una giornata che certifica la bontà del progetto rossonero e ribadisce quanto la sinergia tra società, staff, atleti e sponsor sia la chiave per costruire un futuro solido e ambizioso.

