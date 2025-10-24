Futsal Academy a caccia di continuità nel campionato di serie B. Il torneo è giunto alla terza giornata e questo sabato vede un match molto interessante al Pala De Angelis. A Santa Marinella ci sarà la visita, alle 15, del Real Castel Fontana, che attualmente conduce la classifica a punteggio pieno in compagnia del Villaspeciosa. Parliamo di una società che spesso affrontava le civitavecchiesi ai tempi della serie C1 a girone unico e che è attiva tra Marino e Genzano.

I rossoneri hanno cominciato il loro cammino in maniera roboante, andando a travolgere per 7-1 l’Aranova in casa sua e si sono poi ripetuti in un impianto che fa tornare bei ricordi alla Futsal Academy, ovvero il PalaCesaroni di Genzano, per 4-2 nei confronti del Cagliari. Quindi una squadra che ha già dimostrato di essere pronta all’uso, con Peroni in testa alla classifica marcatori con quattro reti segnate.

E la formazione allenata da Vincenzo Di Gabriele giunge a questo probante incontro con la migliore delle situazioni: ovvero con la lampante vittoria di Roma sul campo de La Pisana, dove i rossoblù hanno dimostrato la loro inattaccabile supremazia. Che Santomassimo e compagni hanno iniziato a prendere consapevolezza delle loro possibilità? Oppure è ancora presto per lanciarsi e sperare di vivere un campionato tranquillo? Una percezione se ne potrà già avere al termine del match del Pala De Angelis.

«La parola d’ordine è perfezione – dichiara mister Vincenzo Di Gabriele – abbiamo preparato la gara nei dettagli, li abbiamo studiati e siamo pronti. Sappiamo che per fare punti non basterà essere perfetti, ma dovremmo essere anche fortunati. Loro sono costruiti per vincere e il campo lo sta dimostrando». Per quanto riguarda la formazione unico assente sicuro è Pietrantozzi, mentre Morra farà un provino nel riscaldamento, dove verrà valutato il suo impiego in gara. Torna a disposizione Trappolini.

Futsal Academy-Real Castel Fontana sarà diretta dai fischietti Tommaso Maria Leonardi di Milano e Denise Colella di Frosinone. Cronometrista Daniele Costa della sezione di Roma 2.

@RIPRODUZIONE RISERVATA