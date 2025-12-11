La Futsal Academy continua a muoversi con decisione sul mercato e piazza un altro colpo di grande interesse: Emanuele Santoro è ufficialmente un nuovo giocatore rossoblù. Classe ’99, brevilineo, rapido nell’uno contro uno e con un bagaglio di esperienza già consolidato nei campionati nazionali – tra Club Sport Roma e Real Fabrica – Santoro arriva dall’Aranova, società ringraziata dalla dirigenza per la disponibilità mostrata nella conclusione dell’operazione.

Si tratta del terzo innesto in poche settimane, dopo gli arrivi di Riccitelli e Tartabini, un segnale evidente di come il club stia lavorando per rinforzare ogni reparto a disposizione di mister Di Gabriele. L’obiettivo iniziale della stagione era una salvezza tranquilla, ma la qualità dei nuovi arrivi potrebbe cambiare le prospettive: è lecito pensare che la squadra possa provare a inserirsi nella corsa playoff, soprattutto se il gruppo saprà assimilare rapidamente i nuovi meccanismi.

Santoro sarà già disponibile per la difficile sfida casalinga contro la capolista Ardea, un test impegnativo ma anche un’occasione immediata per valutare l’impatto del nuovo talento rossoblù. Il suo entusiasmo e le sue caratteristiche sembrano perfettamente adatte al progetto tecnico della Futsal Academy, che ora guarda al futuro con ambizioni crescenti.

@RIPRODUZIONE RISERVATA