Sta diventando sempre più appassionante l’avventura della Futsal Academy nel campionato di serie B. Il girone E giunge alla settima giornata e le pagine del calendario regalano un avversario complicato al quintetto di Vincenzo Di Gabriele, chiamato a dimostrare il suo potenziale alle 15, quando al Pala De Angelis ci sarà la visita del Cagliari. Attenzione agli scontri con le sarde, i rossoblù sono in conto negativo con quanto avvenuto con il Villaspeciosa, che lo scorso anno ha estromesso i civitavecchiesi dai playoff nazionali, mentre quest’anno gli ha regalato l’unica sconfitta in una stagione fatta solamente di soddisfazioni.

Prova importante per la Futsal, che fino ad ora non ha avuto un calendario particolarmente duro, poiché ha sfidato tutte le ultime cinque della classe, mentre per quanto riguarda le altre quattro squadre che stanno viaggiando ad alta velocità fino a questo momento, ha incrociato solamente il Real Castel Fontana.

«La squadra è molto concentrata su quello dovrà fare in campo – spiega mister Vincenzo Di Gabriele – dove saremo gli stessi 12 di Aranova. Abbiamo studiato il Cagliari e sappiamo che è una squadra composta da elementi di A2, costruita per vincere. Ai ragazzi so che chiedo molto ogni settimana in termini mentali e fisici, ma sanno che lo facciamo per essere all’altezza della categoria. Stiamo costruendo un percorso tutti insieme, migliorando tutti singolarmente i nostri difetti, me compreso, per metterci a disposizione del collettivo».

Per quanto riguarda la formazione, Santomassimo e Pietrantozzi dovrebbe avere qualche problema fisico, ma saranno comunque in panchina. Intanto si è registrato un addio in casa rossoblù, quello di Cristian Trappolini, che ha salutato la Futsal per passare al Quartiere Campo dell’Oro. Quindi, a differenza, di quanto dichiarato dalla società la scorsa settimana, un movimento in uscita si è registrato.

«Ci siamo goduti un'altra settimana da capolista solitaria – hanno dichiarato dalla società sui social network – contro l’Aranova si è vista una grande prestazione dei nostri ragazzi, usciti con il bottino pieno da un campo difficile contro un avversario tosto e mai domo. Questo sabato torniamo a giocare al PalaDeAngelis di Santa Marinella davanti ai nostri tifosi, avversario il temibile Città di Cagliari. Venite numerosi a sostenerci in questo momento di grande entusiasmo; per chi ama il nostro sport, venite a vedere una partita di futsal di altissimo livello».

Futsal Academy-Cagliari sarà arbitrata da Ambra Colopi di Perugia e Francesco Di Fazio di Torino, mentre il cronometrista sarà Andrea Cattaneo di Civitavecchia.

