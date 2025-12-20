Torna a vincere in trasferta la Futsal Academy, che al PalaOlgiata supera per 4-3 la Roma 1927 al termine di una gara combattuta, intensa e lottata dal primo all’ultimo minuto. Un successo di grande peso per i rossoblù civitavecchiesi, arrivato nell’ultima giornata del girone d’andata della Serie B di calcio a 5, girone E, che consente alla squadra di restare pienamente in corsa per le zone altissime della classifica.

La partita si apre subito in salita per la formazione allenata da Vincenzo Di Gabriele. La Roma 1927, squadra Under 23 giallorossa, trova infatti il vantaggio grazie a un pasticcio difensivo di Schiavi che consente ai capitolini di sbloccare il punteggio. La reazione della Futsal Academy è immediata: i civitavecchiesi prendono in mano il gioco, alzano il ritmo e iniziano a mettere pressione alla difesa avversaria.

Il meritato pareggio arriva con Proietti, bravo a finalizzare sotto porta un’azione prolungata, ristabilendo l’equilibrio. Si va così all’intervallo sull’1-1, con una gara apertissima e ancora tutta da decidere.

Nella ripresa la Roma 1927 torna avanti dopo appena tre minuti, trovando il 2-1 con un preciso tiro a incrociare dall’interno dell’area. Ancora una volta, però, la Futsal Academy dimostra carattere e solidità mentale. Il pareggio arriva poco dopo grazie a Santoro, lesto nel tap-in dopo un cross basso di Di Eugenio. Sull’onda dell’entusiasmo i rossoblù completano la rimonta con Crescenzo, che firma il momentaneo 3-2.

La gara resta vibrante e combattuta: la Roma riesce nuovamente a pareggiare, rendendo il finale incandescente. A decidere il match è allora la rete del definitivo 4-3, siglata da Di Eugenio su perfetto suggerimento di Luzzetti, che consegna alla Futsal Academy tre punti di enorme valore.

Da sottolineare l’impatto immediato di Crescenzo e Santoro, arrivati in squadra da poco più di una settimana ma già decisivi in una gara così delicata. Due innesti importanti, inseriti rapidamente nei meccanismi di squadra, che rappresentano un valore aggiunto in vista del girone di ritorno.

Con questa vittoria Santomassimo e compagni chiudono il girone d’andata al secondo posto, a un solo punto dalla capolista Ardea e con un punto di vantaggio sul Real Castel Fontana. Un campionato fin qui eccellente per la Futsal Academy, sempre più protagonista del girone E.

«Siamo una squadra vera – commenta un euforico Vincenzo Di Gabriele – i ragazzi sono stati stupendi. Oggi, nonostante diverse assenze, chi è sceso in campo ha dato tutto, mettendo cuore e cervello. Godiamoci ora la settimana di riposo: dal 29 riprenderemo ancora più determinati».

