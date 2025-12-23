La Futsal Academy continua a scrivere una pagina significativa del proprio percorso sportivo. Il secondo posto al termine del girone d’andata del campionato di Serie B ha regalato ai rossoblù la qualificazione alla Coppa Italia, competizione riservata alle prime quattro classificate di ogni raggruppamento. Un traguardo prestigioso, che al via della stagione in pochi avrebbero immaginato possibile, e che certifica la crescita costante del progetto.

La squadra allenata da Vincenzo Di Gabriele ha costruito questo risultato attraverso continuità di rendimento, organizzazione e una chiara identità di gioco, riuscendo a competere stabilmente ai vertici del girone. La Coppa Italia rappresenta un premio meritato, ma anche una vetrina importante a livello nazionale per tutto l’ambiente rossoblù. Il regolamento prevede che gli ottavi di finale si disputino in gara secca e, grazie alla miglior posizione in classifica nel girone d’andata, la Futsal Academy potrà sfruttare il fattore campo.

La sfida contro il Real Castel Fontana, in programma il 17 febbraio al Pala De Angelis, sarà un appuntamento storico e carico di significati, con in palio l’accesso ai quarti di finale. Prima di pensare alla Coppa, però, i rossoblù torneranno a concentrarsi sul campionato: il 10 gennaio è fissato il ritorno in campo per la prima giornata di ritorno, con la lunga e impegnativa trasferta sarda sul campo del Villaspeciosa.

