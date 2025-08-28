La Divisione Calcio a 5 ha reso noto il calendario del gironcino della prima fase della Coppa Italia, a cui prenderà parte anche la Futsal Academy, in quanto partecipante al campionato nazionale di serie B. Innanzitutto una modifica, perchè l’abbinamento a due, in realtà, è diventato un gironcino a tre di sola andata, per via del ripescaggio in extremis della Roma 1927, che è stata unita a questo raggruppamento, che vede la presenza anche di una squadra titolatissima come l’Active Network, che milita in serie A1. L’esordio vedrà i ragazzi diretti da Vincenzo Di Gabriele in una partita di prestigio il 13 settembre proprio contro i viterbesi.

Fischio d’inizio fissato alle 16 e il dispositivo della Divisione indica come luogo dell’incontro il PalaSport Insolera-Tamagnini, ma viste le problematiche dell’impianto, di cui abbiamo già parlato e che riguardano anche l’impossibilità, al momento, di giocare con la presenza del pubblico, è molto probabile che venga trasferito al Pala De Angelis di Santa Marinella. Turno di riposo il 20 settembre, dove c’è Roma-Active Network, mentre il 27 il gironcino si chiude con Roma-Futsal Academy al polivalente Fiorini. Passerà solo la prima classifica ed ovviamente strafavorita per proseguire nel corso sarà l’Active Network, che vanta due categorie di differenza con le altre contendenti.

