Un ritorno alle origini che guarda con decisione al futuro: il club calcistico Fregene annuncia con orgoglio l’inizio di una nuova collaborazione con Kappa, storico marchio dell’abbigliamento sportivo italiano. Quest'ultimo, diventa sponsor tecnico ufficiale della prima squadra e del settore giovanile a partire dalla stagione 2025-2026.

L'accordo è stato reso possibile grazie alla sinergia con Sportuno, fornitore scelto dalla società, che accompagnerà il team in questo importante percorso di crescita e rinnovamento.

KAPPA: QUALITÀ, TRADIZIONE E INNOVAZIONE. Marchio iconico nel mondo dello sport, anche a livello internazionale, Kappa ha vestito atleti e squadre di ogni disciplina. Diventando, dunque, sinonimo di qualità, innovazione e stile. La sua presenza sulle maglie del Fregene rappresenta non solo una garanzia tecnica, ma anche un forte richiamo all'identità culturale della compagine.

La nuova sponsorizzazione arriva in un momento simbolico per i biancorossi, con il ritorno al nome storico e la presentazione del nuovo logo ufficiale. Un cambiamento che mira a rafforzare il legame con il territorio, valorizzando al tempo stesso l’ambizione sportiva e l’investimento nei giovani.

IN ARRIVO LE NUOVE MAGLIE UFFICIALI. La dirigenza fregenese ha annunciato che nei prossimi giorni verranno svelati i nuovi kit home e away, che accompagneranno nell'imminente annata i ragazzi nel campionato di Promozione. Si tratta di materiale tecnico innovativo, che unisce prestazioni elevate ed estetica, in linea con la visione condivisa tra il club e il nuovo sponsor. Con questo importante accordo, il Fregene si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia, con l’obiettivo di onorare il passato, vivere intensamente il presente e costruire un futuro sempre più competitivo e sostenibile.

