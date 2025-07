Il Fregene Maccarese continua a lavorare intensamente sul mercato in vista della stagione 2025-2026. Quest’ultima, vedrà i biancorossi ancora una volta impegnati nel campionato di Promozione. L’obiettivo è chiaro e ambizioso: raggiungere finalmente l’Eccellenza. Per farlo, la società fregenese ha deciso di non lasciare nulla al caso, costruendo una rosa competitiva e rinnovata, capace di affrontare al meglio un'annata che si preannuncia più intensa che mai.

UFFICIALE LA CONFERMA DI SARDONE E L'ACQUISTO DI VISSANI. Dopo le prime mosse in questa sessione estiva, tra cessioni strategiche e importanti conferme, arriva l'annuncio di un'altra permanenza significativa: l'attaccante Manuel Sardone, classe 2006, vestirà ancora la maglia del Fregene. Un giovane talento maturato all'interno del vivaio, che ha saputo mettersi in luce lo scorso anno grazie alla sua velocità, al fiuto del gol e alla grande duttilità offensiva. La dirigenza ha voluto blindarlo, riconoscendogli un ruolo centrale nel progetto tecnico. I movimenti di calciomercato però iniziano anche a parlare la lingua degli innesti. È infatti ufficiale l’arrivo di Paolo Vissani, difensore ex Grifone. Si tratta del primo vero e proprio acquisto dell’estate. Vissani, giocatore giovane ma già strutturato, è in grado di garantire corsa, copertura e spirito di sacrificio sulla corsia destra. Cresciuto in una realtà solida come quella rossoblù, il nuovo arrivato rappresenta un investimento importante non solo per l’immediato, ma anche in ottica futura. Con il suo sbarco, mister Natalini può contare su una pedina in più per rinforzare il reparto arretrato, che nella passata annata aveva mostrato qualche incertezza soprattutto nei momenti cruciali del campionato. L'idea del tecnico è quella di costruire una squadra equilibrata, giovanile ma con le idee chiare, capace di correre tanto e di mettere pressione a tutte le avversarie. Il mercato del Fregene Maccarese, comunque, non si fermerà qui. I dirigenti sono al lavoro per chiudere altri colpi in entrata. In uscita, invece, potrebbero esserci ancora alcune operazioni, dettati dalla volontà di snellire la rosa e di garantire minutaggio ai ragazzi più pronti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA