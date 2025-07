Dopo il successo del recente torneo 3vs3, organizzato con Roma Beach Tour, la Pallavolo San Giorgio - insieme a Beach Tour School - torna protagonista sulla sabbia. Il beach volley, sport per eccellenza dell'estate, si prenderà la scena anche durante il Ferragosto 2024-2025. Entrambe le società, dunque, hanno unito le rispettive forze per uno degli appuntamenti estivi più attesi in assoluto. La cornice di sabato 16 e domenica 17 agosto sarà lo splendido scenario dello stabilimento “Il Lido”, situato in quel di Fregene, in via Lungomare di Ponente 4. A partire dalle ore 10, tra sole, musica e grande energia, si prospetta divertimento e passione sportiva a non finire. Un’occasione perfetta per chi vuole vivere due giornate da protagonista, con i piedi nella sabbia e il cuore in campo.

DUE GIORNATE, TRE CATEGORIE. Il torneo sarà articolato in due giorni, con tre diverse categorie a scontrarsi. Sabato 16 andrà in scena il torneo 3vs3 misto (una ragazza e due ragazzi per squadra), mentre domenica 17 si svolgeranno i tornei 3vs3 maschile e 3vs3 femminile. La formula di gioco prevede una fase a gironi seguita da eliminazione diretta, con almeno quattro set garantiti. Le regole seguono quelle tradizionali della pallavolo, con la possibilità di avere una sola riserva a club.

ISCRIZIONI E COSTI. L'iscrizione ha un costo di 15 euro a persona per una singola giornata, 25 invece per partecipare sia sabato che domenica. L’evento è aperto a sportivi e appassionati di ogni livello, unendo sana competizione e la classica atmosfera festiva del Ferragosto in spiaggia. Per potersi iscrivere e avere maggiori informazioni, è possibile contattare Simone al seguente recapito telefonico 333-7623985.

