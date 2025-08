Ancora un importante successo per il padel civitavecchiese. Il Lazio conquista la Coppa delle Regioni e tra i protagonisti i fratelli Lorenzo e Matteo Sargolini, punti fermi del Club 88, società sempre più in crescita a livello sia nazionale che internazionale. Un risultato straordinario per il movimento sportivo regionale e civitavecchiese: la rappresentativa del Lazio ha vinto la manifestazione, che si è disputata alla Padel Arena di Perugia, bissando, grazie a questa affermazione, il successo del 2023.

Un exploit reso possibile anche grazie allo straordinario contributo dei fratelli Matteo e Lorenzo Sargolini, protagonisti assoluti nelle categorie Under 18 e Under 16. Dopo una semifinale combattuta e spettacolare, vinta contro l’Emilia Romagna al super tie-break (6-4 / 4-6 / 10-5), è stato Lorenzo Sargolini, in coppia con Gabriele Ciampichetti, a regalare al Lazio una finale memorabile, battendo da outsider la coppia favorita con il punteggio di 7-6 / 6-4.

Un grande plauso ai due giovani talenti civitavecchiesi e allo staff tecnico del Club ’88, viene fatto dal delegato allo Sport del Comune, Patrizio Pacifico, il quale si complimenta con il direttore sportivo della formazione civitavecchiese, Marco Sargolini e i tecnici Fabio Lo Fiego e Mattia Catarinacci, per il lavoro di qualità svolto in questi anni. «A nome del Sindaco Marco Piendibene – ha dichiarato Patrizio Pacifico con un post sui social network - mio personale e di tutta l’Amministrazione Comunale, esprimiamo il nostro più sincero orgoglio per questo traguardo, che conferma il ruolo sempre più centrale di Civitavecchia nello sport giovanile a livello nazionale».

