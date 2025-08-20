Il giovane e promettente atleta Francesco Rizzo, classe 2008, è pronto per intraprendere una nuova avventura sportiva. Nella prossima stagione Rizzo vestirà la prestigiosa maglia della Gas Sales Bluenergy Piacenza, squadra che milita nel campionato di Serie A1 di pallavolo. Cresciuto in seno alla società viterbese Volley Life, Rizzo ha mosso i primi passi nel mondo della pallavolo già in giovane età. Nel corso della sua carriera giovanile, è stato selezionato per due anni consecutivi per le rappresentative territoriali di Viterbo e per quella regionale del Lazio, dimostrando fin da subito il suo talento eccezionale. Negli ultimi tre anni ha inoltre rappresentato un punto fermo nei campionati giovanili della Volley Life e nella prima squadra di Serie C.

«Non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione - ha dichiarato Francesco Rizzo - e di intraprendere questo nuovo percorso. Mi aspetto molto da questa esperienza, sia a livello tecnico che personale. Porterò con me tutto ciò che ho imparato alla Volley Life e sono tranquillo di avere nello staff tecnico coach Matteo Antonucci, che mi conosce bene e al quale devo molto sotto il profilo tecnico».

Rizzo ha anche espresso la sua emozione in merito al distacco dalla sua attuale società, dai suoi allenatori e dai compagni di squadra: «Non nego che staccarmi da questa realtà non sarà semplice, ma conto sul loro sostegno, anche se a distanza».

La Volley Life si mostra estremamente orgogliosa del salto di qualità del suo atleta, convinta delle qualità tecniche e caratteriali di Rizzo che gli permetteranno di fare bene anche in una realtà importante come quella di Piacenza. Questa situazione non è che l'ennesima testimonianza dell'attenzione che la società riserva al settore giovanile, avendo già visto sbocciare in passato altri giovani talenti. Inoltre, la Volley Life desidera sottolineare che questo traguardo è reso possibile grazie al costante supporto dei propri sponsor, ai quali esprime sincera gratitudine. Tutti i dirigenti e i compagni di squadra augurano a Francesco un grosso in bocca al lupo, sperando che possa raggiungere ottimi risultati in questa nuova fase della sua carriera sportiva.

©RIPRODUZIONE RISERVATA