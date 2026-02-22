Serviva una prestazione importante per affermarsi tra le pretendenti ai playoff, e il Ladispoli è andato a prendersi un buon punto in casa della capolista Borgo Palidoro. Tutto merito di Abdel Nasser Fondikou, tesserato in settimana e autore del gol dell’1-1 sugli sviluppi di un corner. Il ragazzo nato a Parigi nel 2005 ci ha impiegato 5 minuti per timbrare il cartellino. Academy in campo con Somma tra i pali, poi a destra Tamburrini e a sinistra De Marco. Al centro della difesa Cruciani, il capitano, con Urbani. In mezzo al campo il play è D’Angeli, mezzala Parravano e a completare il centrocampo Barros che vince il ballottaggio con Tasselli. Al posto dello squalificato Modesti la punta centrale è Rodio. Esterni nel tridente Fortuna e Gafuri. Il forcing del Borgo Palidoro è costante. All’ 8’ conclusione alta di Romano. Al 15’ Savarino sulla fascia destra dialoga con Gabrielli, il numero 11 mette dentro e Franchi di piattone fa centro. I tirrenici provano a rimettersi in carreggiata ma rischiano di subire il raddoppio. Somma sventa la minaccia. Al 40’ buona chance per D’Angeli che prova la conclusione ma Lutzardo è attento e non si fa sorprendere. L’arbitro manda tutti negli spogliatoi. Nella ripresa il Palidoro non riesce a mettere alle corde i ladispolani che provano a reagire in diverse occasioni. Quando tutto sembra finito, Barros batte un calcio d’angolo tagliente, il portiere smanaccia ma la palla resta in area di rigore e Fondikou è il più lesto mettendo il pallone in fondo al sacco da pochi passi. «Faccio i complimenti ai ragazzi – commenta Simone Di Iorio, il direttore sportivo – e naturalmente all’ultimo arrivato. È stata una gara dai due volti dove il Palidoro è partito davvero forte nel primo tempo ma noi abbiamo combattuto colpo su colpo nella ripresa. Il pareggio è stato meritato anche perché siamo stati in partita in tutti e 90 i minuti. Anzi, alla fine potevamo anche vincerla. È stato un buon Ladispoli che ha dimostrato di essere una grande squadra». Mercoledì gli uomini di Mastrodonato saranno impegnati all’Angelo Sale per il ritorno dei quarti di finale contro la Polisportiva De Rossi. Sembra una formalità per i tirrenici che hanno dominato all’andata trionfando per 4-0 in trasferta.

Domenica in campionato derby casalingo con il Fiumicino. Un match da non farsi sfuggire per non vedere allontanarsi il Pianoscarano terzo in classifica attualmente con un +7 rifilato ai ladispolani.

