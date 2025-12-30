Nella tredicesima giornata di campionato di serie A, la Meta Catania viene superata al PalaCatania dall'L84. Partita epica fra la prima e la seconda squadra del campionato. Brutto, bruttissimo primo tempo per gli etnei, bella ed entusiasmante invece la ripresa. In appena dodici minuti dall’inizio del match l’L84 va a segno cinque volte, grazie alle doppiette di Braga e Tuli e al gol di Cozzolino, approfittando di un vero e proprio blackout dei padroni di casa. La reazione della Meta Catania non manca, ma produce soltanto le reti di Pulvirenti e Musumeci. Il primo tempo si chiude così sul punteggio di 2-5. Nella ripresa si gioca praticamente a una porta sola, con i torinesi chiusi in difesa e pronti a colpire in ripartenza. La rimonta rossazzurra prende forma con i gol di Brunelli e Drahovsky, che portano il risultato sul 4-5 al 20’ del secondo tempo. Tuttavia, il calcio di rigore decretato per fallo di mani di Tuli scivolato in area e battuto da Carmelo Musumeci termina alto dopo aver colpito il volto del portiere vanificando il pareggio: di fatto, la partita finisce lì. Tanti demeriti etnei, ma anche molta sfortuna, soprattutto nella ripresa. Da quel momento calano le forze rossoblù e gli uomini di Ríos approfittano degli errori nel giro palla avversario, siglando altre due reti: Tuli completa la sua tripletta, mentre il "magistrale" Josiko firma il gol portando il punteggio sul 4-7. A chiudere l’incontro sul 4-8 è l’argentino Rescia, dalla propria porta, approfittando del power play. Peccato per i duemila tifosi presenti al PalaCatania, che hanno spinto e sostenuto la squadra come non mai. Campionato più che bello!

Roma Futsal 1927-CDM Genova. La Roma Futsal 1927 vince per 5 a 3 e vola quarta in classifica a 25 punti a quattro punti dalla nuova capolista L84. Partita approcciata bene dai romani che nel primo tempo siglavano tre gol con il giovane Miguel, Biscossi e Fortino. Nel secondo tempo sembrava tutto sotto controllo per gli uomini di Reali che difendevano bene ripartendo senza riuscire a chiudere la partita con il quarto gol. A quel punto saliva il pressing genovese approfittando degli errori capitolini che portava a segnare tre in gol nel giro di due minuti con la doppietta dell' ex Murilo e gol del brasiliano Boaventura. I giallorossi ripartivano a macinare gioco non riuscendo a segnare, finché a tre minuti dalla fine Lucio Avellino migliore in campo per "passione Futsal" presente a seguire il match subisce un fallo in difesa che porta al tiro libero per il raggiungimento del bonus falli per la CDM. Lo stesso Avellino con un tiro all incrocio segnava il nuovo sorpasso. La partita si chiude con il gol di Fortino pronto a sfruttare un errore difensivo.

Feldi Eboli-Sala Consilina si dividono la posta al Palasele Il derby è sempre un derby, ma quello andato in scena tra Feldi Eboli e Sporting Sala Consilina lo è stato ancora di più: ritmi altissimi, grande foga agonistica e continui cambi di inerzia hanno caratterizzato la sfida. Il punteggio finale recita 2-2, in un Palasele che chiude il suo 2025 in attesa di aprirlo con un grande evento semifinali e finale di Supercoppa del 3 e 4 gennaio. Le Volpi, prive dell’estro di Lavrendi, Calderolli e Caponigro, mettono in campo una prestazione generosa contro uno Sporting solido e mai domo. Il match termina in parità al termine di una gara intensa, con la Feldi che sfiora in più di un’occasione il gol della vittoria. L’avvio è fulmineo per i rossoblù di casa: passano poco più di 30 secondi e la Feldi è già in vantaggio con Venancio. La risposta del Sala Consilina non tarda ad arrivare e, dopo sei minuti, è Delmestre a ristabilire l’equilibrio, approfittando di un errore in fase di impostazione delle Volpi per battere Dalcin. La Feldi non accusa il colpo, torna a spingere e, a metà del primo tempo, arriva il nuovo sorpasso rossoblù con un’azione travolgente e manovrata, finalizzata da Echavarría, bravo a farsi trovare pronto per il 2-1. Il derby resta apertissimo e, a meno di cinque minuti dalla sirena, lo Sporting Sala Consilina trova ancora il pareggio, sempre con Delmestre che firma la doppietta e riporta il punteggio sul 2-2. Nella ripresa il ritmo resta elevato, con occasioni da entrambe le parti, ma il risultato non cambia e la gara si chiude sul 2-2. Il derby salernitano termina così in equilibrio, con entrambe le squadre che escono dal campo con la sensazione di aver lasciato qualcosa per strada, ma anche con la consapevolezza di aver dato tutto.

Saviatesta Mantova-Active Viterbo 4-4. Partita veloce ed emozionante tra la Saviatesta Mantova e l’Active Viterbo al PalaSguaitzer di Mantova, dove il pubblico presente ha assistito a uno spettacolo davvero entusiasmante. L’Active si conferma un’ottima squadra, pronta al salto di qualità in vista dei playoff. Sempre in vantaggio, la formazione di Monsignori deve però fare mea culpa per non essere riuscita a portare a casa la vittoria. I mantovani, dal canto loro, dovranno proseguire il campionato con lo stesso ardore e la stessa determinazione che hanno caratterizzato la rimonta finale.

Napoli-Came Treviso 5-0. Netta vittoria casalinga per il Napoli Futsal contro la Came Treviso. I partenopei hanno subito indirizzato il match già nel primo tempo, sigillando il risultato con le reti del “Cobra” Titi Borruto, del Cholito Salas e del devastante Guilhermão. Nella ripresa gli uomini di Angelini hanno chiuso definitivamente il discorso gol con un’autorete e la marcatura di Bortoletto, controllando senza affanni i vani assalti dei trevigiani. Sesto posto in classifica e decisa risalita per i campani.

Pirossigeno Cosenza-Global Work Capurso. Nell’ultima partita dell’anno solare, ripresa dalle telecamere di Sky Sport e sostenuta da un pubblico fantastico accorso in gran numero al palazzetto, la Pirossigeno Cosenza viene battuta dalla Global Work Capurso. Gara equilibrata e intensa, con entrambe le squadre determinate a conquistare la vittoria per allontanarsi dalla zona play-out. La Global passa in vantaggio per due volte con Garofalo e Perri, ma il goleador Marcellinho, autore di una doppietta, riporta il risultato in parità. Nel finale Paniccia tenta il tutto per tutto ricorrendo al power play, ma favorisce gli ospiti che, a porta vuota, trovano la rete decisiva con Lamas, regalando ai pugliesi una vittoria che li fa sognare e che, al momento, li proietta fuori dalla zona playout.

Nel posticipo serale del lunedì, l’Ecocity Genzano vince nettamente ad Avellino contro la Sandro Abate per 7-3. Partita senza storia, in cui la qualità dei genzanesi è emersa con ottime giocate e con un Barichello in forma strepitosa, autore di una tripletta. Gli altri gol sono stati segnati da Taborda, Gastaldo, Mohabz e Tonidandel. Per i lupi avellinesi, tripletta di Galletto.

