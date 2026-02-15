La Handball Flavioni torna alla vittoria superando con autorità 33-18 il Mugello al PalaSport Insolera-Tamagnini, nella terza giornata di ritorno del girone D di Serie A2 femminile. Una prova solida e convincente per le gialloblù guidate da Patrizio Pacifico, che riscattano lo stop contro il Prato e consolidano il terzo posto in classifica, restando pienamente in corsa per un posto nei playoff.

La partita non ha mai avuto storia: la Flavioni impone fin dall’avvio un impatto deciso, difende con aggressività e trova con continuità soluzioni efficaci in fase offensiva. Il divario cresce minuto dopo minuto, certificando la superiorità tecnica e atletica delle civitavecchiesi. Protagonista assoluta Enrica Bartoli, autrice di 11 reti, ben supportata da Spizzico (6), dalla capitana Ferretti (5) e da Elisa Branchi (4). Da segnalare anche il rigore neutralizzato da Agapi e il contributo delle giovanissime Flavia Branchi e Sofia Butuc, che hanno portato energia e intensità nei momenti chiave.

Un successo che rilancia entusiasmo e ambizioni: con quattro giornate ancora da disputare, la Flavioni vuole giocarsi fino in fondo le proprie chance playoff, puntando su compattezza e continuità di rendimento.

