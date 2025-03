Ottimo via per la squadra femminile della Flavioni nella fase Eccellenza del campionato di serie B.

Al PalaSport Insolera-Tamagnini la formazione guidata dal tecnico Patrizio Pacifico ha battuto per 27-23 il Romagna.

Non si trattava certamente di uno scoglio semplice da superare, in quanto le avversarie avevano vinto il loro girone nella prima fase, mentre le gialloblu si erano classificate al secondo posto.

Ferretti e compagne sono state praticamente sempre in vantaggio, come recitano i parziali già dai primi minuti di gioco sul 40x20 cittadino, ed hanno avuto, come aspetto negativo della domenica pomeriggio del PalaSport, il fatto di aver atteso a lungo per chiudere definitivamente le porte alle romagnole.

L’obiettivo è stato raggiunto solamente nel corso della parte conclusiva del match. Per quanto riguarda le migliori marcatrici dell’incontro, da segnalare gli otto gol di Politi ed i sette di Schiavo.

Si tratta di una vittoria che dà ulteriore fiducia ad un gruppo costituito da un mix di ragazze esperte e giovani, che hanno l’obiettivo di stare a contatto con le migliori e di provare a giocarsi le loro chance per tornare in serie A2.

