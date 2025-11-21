Il livello si alzerà un po’ di più d’ora in poi per la Flavioni nel campionato di serie A2. Prima trasferta sarda, delle due previste nel calendario, per il sette guidato da coach Patrizio Pacifico, che alle 15.30 sarà di scena a Sassari sul campo delle Lions. In un torneo particolare per la riduzione dei viaggi verso l’isola, le gialloblù proveranno a ripetersi e a tornare a casa con il quattro successo in altrettante partite.

Un compito che non sembra particolarmente ostico per Ferretti e compagne, visto che le Lions hanno ceduto nettamente al Raimond Verdeazzurro, battuto con qualche difficoltà, ma leggera, nell’ultimo turno al PalaSport Insolera-Tamagnini. Per quanto riguarda la formazione, non viaggeranno in direzione Sardegna le sorelle Bonamano. Il campionato fino a questo momento ci ha fatto intuire che potrebbe esserci molta differenza tra le prime tre della classifica, ovvero Flavioni, Tushe Prato e Città del Redentore, rispetto alle altre contendenti. E il prossimo weekend arriverà uno scontro diretto, per il recupero della seconda giornata, con le civitavecchiesi che ospiteranno la Tushe.

Ma prima, c’è da evitare possibili sorprese sgradite, contro le Lions, una delle rappresentanti della città di Sassari, che finora ha avuto ragione solamente del Mugello. Lions-Flavioni sarà arbitrata da Riccardo Cozzula ed Emanuele Manca, entrambi di Sassari.

@RIPRODUZIONE RISERVATA