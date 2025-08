Potrebbe essere durata solamente un anno la partecipazione della Flavioni al campionato di serie B femminile, ufficialmente denominato B Cup. Infatti potrebbero sorgere margini per un ritorno della squadra diretta da Patrizio Pacifico in serie A2, la categoria calcata per molti anni, eccezion fatta per la recente parentesi in B e per i tre anni di gloria vissuti in serie A1. A questo starebbe pensando la società della presidentessa Eleonora Gorla, anche se c’è una postilla da considerare pienamente. La Flavioni potrebbe prendere in considerazione la partecipazione alla categoria cadetta nel caso le circostanze logistiche ed economiche lo possano permettere.

Detto in parole povere: se ci saranno trasferte molto insidiose su questo aspetto, come ad esempio possono essere quelle in Sicilia, allora la dirigenza potrebbe decidere di non accettare un possibile salto verso la serie A2. I prossimi giorni potrebbero essere determinanti per capire quale sarà l’onda presa dalla formazione civitavecchiese. Intanto per una squadra femminile che potrebbe guardare in alto, ce n’è un’altra che potrebbe fermarsi.

Parliamo del gruppo dei maschi, che dopo aver ricominciato partecipando alla serie B con un nuovo progetto quasi del tutto autonomo, potrebbe rinunciare all’iscrizione al campionato. Infatti le poche adesioni date dai giocatori a proseguire l’attività e la mancanza di una formazione giovanile, cosa che costerebbe diversi punti di penalizzazione in classifica, unite alle criticità già presenti per i pochi spazi campo a disposizione, avrebbe convinto parte della squadra a desistere. Al momento si tratta di percezioni che, speriamo, vengano cancellate presto dalla voglia e dalla fiamma di portare avanti la passione per la pallamano.

@RIPRODUZIONE RISERVATA