Corre veloce il campionato di serie A2 per la Flavioni, che scende in campo per la quint’ultima giornata per una gara assolutamente da vincere. Domani alle 15 fischio d’inizio al PalaSport Insolera-Tamagnini per la sfida contro il Mugello, nella quale le ragazze diretta da Patrizio Pacifico partono favorite, considerando la miglior posizione in classifica e la larga vittoria dell’andata, mentre le toscane sono in un buon momento dopo aver sconfitto le Lions Sassari. Non saranno a disposizione, per vari motivi, Chiara Bonamano, Politi, Schiavo e Ricciardi. Flavioni-Mugello sarà arbitrata dal toscano Marco Cannata e Antonio D’Ovidio di Gaeta.

