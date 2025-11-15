Dopo il rinvio del match contro il Tushe Prato, giunge, dopo tanta attesa, l’esordio casalingo nel campionato di serie A2 per la Flavioni. Questo pomeriggio alle 16.30 le ragazze allenate da Patrizio Pacifico ospiteranno al PalaSport Insolera-Tamagnini contro le sassaresi della Raimond Verdeazzurro. Un campionato che sembra di livello persino più basso rispetto alla serie B della scorsa stagione, nel quale la formazione civitavecchiese si pone l’obiettivo di proseguire il lavoro di crescita delle giovani, e perché no, di puntare ad un buonissimo piazzamento.

Ciò si è già visto nelle prime uscite, con Ferretti e compagne che hanno domato senza troppi ghirigori Follonica e Mugello, occasioni nelle quali le gialloblù hanno dimostrato la loro schiacciante superiorità nei confronti delle toscane. Per dirigere Flavioni-Raimond Verdeazzurro sono stati designati gli arbitri Antonio D’Ovidio di Gaeta e Adrian Marian Dana di Colle Val d’Elsa.

