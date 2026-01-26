Bella vittoria esterna della Flaminia che ha conquistato il settimo successo stagionale espugnando con merito per 2-0 il campo dei sardi della Sarrabus Ogliastra con le reti di Casoli e Polidori. Tre punti pesantissimi che consentono alla compagine di mister Nofri di risalire sino all’ottava posizione nel contesto di una graduatoria cortissima che li vede a due punti dal quinto posto utile per la partecipazione ai play off e ad un + 3 dalla zona play out con numerose compagini lasciate alle spalle. Dopo il ko interno contro il Valmontone si chiedeva una risposta ai rossoblù che non si è fatta attendere e adesso è auspicabile una continuità che sinora ha fatto un po’ difetto frenando la possibità di un campionato di alto livello che è nelle potenzialità di Torrielli e compagni. La riprova l’avremo domenica prossima quando la Flaminia dovrà incominciare a sfruttare il fattore campo ad iniziare dalla gara interna di domenica contro un’altra formazione sarda quella del Sassari Latte Dolce che in graduatoria ha un punto in più dei viterbesi. La 21esima giornata ha confermato la forza della regina Scafatese passata per 1-0 nella non facile trasferta contro il Calcio Budoni e che continua ad avere undici punti di vantaggio sul Trastevere a sua volta vittorioso nel derby esterno contro il Montespaccato vinto proprio allo scadere sotto un nubifragio. In coda alla classifica si complica la situazione dello stesso Montespaccato tornato al penultimo posto dopo che il Real Monterotondo lo ha sorpassato battendo per 3-2 l’Ischia Calcio.