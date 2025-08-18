È già una sorta di settimana tipo quella che attende la Flaminia Calcio che dopo la breve pausa di ferragosto da ieri ha ripreso i suoi allenamenti in sede. Domenica per la compagine di mister Nofri ci sarà il primo impegno ufficiale con il match di Coppa Italia di Serie D, turno eliminatorio sul campo del Real Monterotondo (ore 16). Banco di prova importante per Ricozzi e compagni che tra l’altro il 7 settembre nella prima giornata del campionato torneranno ancora a Monterotondo per il confronto con gli eretini che metterà in palio i primi tre punti nel girone G della nuova serie D. Flaminia che negli ultimi anni ha fatto poca strada in Coppa Italia e che si tiene a sfatre questo tabù. Nella scorsa stagione la compagine viterbese venne eliminata al primo turno dal Guidonia Montecelio che riuscì ad imporsi al Madami ai calci di rigore con la Flaminia che nella ripresa in pochi minuti dilapidà il doppio vantaggio di 2-0 facendosi raggiungere. Positivi i test di questo avvio di stagione con le amichevoli sostenute contro la Lazio Primavera (1-1) e poi nel ritiro di Cascia contro l’Ostia Mare (successo per 2-1) e contro gli umbri di Eccellenza del Terni Fc (altra affermazione per 3-2). Poi alla vigilia di ferragosto a Civita Castellana c’è stato il netto successo per 5-1 contro la Narnese, altra compagine dell’Eccellenza Umbra. In questa settimana da valutare le condizioni di Polidori e di Malaccari che per problemi fisici hanno saltato l’ultimo test.

