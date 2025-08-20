Mercoledì con doppia seduta per la Flaminia Calcio che prosegue la sua marcia di avvicinamento al primo impegno ufficiale della stagione in programma domenica alle 16 al “Cecconi” di Monterotondo. In casa rossoblu da valutare le condizioni di Polidori e Malaccari che per guai fisici hanno saltato il test amichevole della scorsa settimana disputato contro la Narnese. La speranza di mister Nofri e di recuperare entrambe per l’impegno di domenica che mette in palio la qualificazione al tabellone principale della competizione che prevede il primo turno sempre ad eliminazione diretta il prossimo 31 agosto. Ieri doppio allenamento per Sirbu e compagni. La vincente del match tra Real Monterotondo e Flaminia nel primo turno della competizione giocheranno contro la vincente della gara tra Valmontone e Puteoli Real Normanna anche loro in campo domenica. Al preliminare parteciperanno 68 società: 33 neopromosse, 6 retrocesse dalla Lega Pro, 18 vincenti i Play Out 2023/2024 e salve con un distacco superiore agli otto punti; 8 società classificate al termine della scorsa stagione al 12° posto nei gironi D, E, F, G, H, I e al 14° nei gironi A, B e C, 3 formazioni ripescate, e i club con la peggiore classifica nella Coppa Disciplina 2024/2025 (Anzio, Enna, Imperia, Vigasio, Bassano, recanatese, Flaminia Civita Castellana, San Marino).

©RIPRODUZIONE RISERVATA